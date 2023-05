Nicole Santinelli frequenta Andrea Foriglio dopo Carlo Alberto Mancini? Spunta il terzo incomodo | il gossip bomba

(Di lunedì 29 maggio 2023)aver lasciatoma è interessata anche ad un altro ragazzo? Se questo vi sembra il testo di Mon Amour part. 2, vi state sbagliando.ilFacciamo un breve riassunto delle puntate precedenti.ha confermato di aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Uomini e Donne, la tronista fa un'importante precisazione: 'L'annuncio l'avrei voluto dare insieme a lui' Successivamente, sempre in questo suo intervento su instagram, non ha ...ricotta: ecco cosa è successo Leggi Anche 'Uomini e Donne', Luca Daffré ha scelto: ecco chi Dopo le dichiarazioni di Mancini, anche la tronista diè intervenuta sui social per spiegare la ...La recente notizia della separazione di Carlo Alberto Mancini eha sconvolto i fan della coppia. Dopo essere apparsi insieme nel programma di Maria De Filippi e ...

"Uomini e Donne", è già finita la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini TGCOM

Roberta Di Padua ha detto la sua sulla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: la dama del trono Over fa una previsione per il futuro.Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa segnalazione su Nicole Santinelli e Andrea Foriglio: scopriamo insieme cosa sta succedendo ...