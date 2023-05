Nicole Santinelli beccata in discoteca dopo la rottura | Carlo si sfoga

e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è durata poco più di due settimane. Ad annunciarlo è stato l'ex corteggiartore che non è ...ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con Carlo Alberto Mancini , rivelando chiaramente perché ha deciso di lasciarlo a poche settimane dalla scelta. Lo ha fatto con un lungo ...di Uomini e Donne rompe il silenzio in modo bizzarro dopo la rottura con Carlo Mancini. Un addio che in realtà per molti non ha rappresentato affatto una novità, anzi. A dare l'...

Perché Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini: Viviamo e vediamo l'amore diversamente Fanpage.it

Da una parte Nicole Santinelli è stata avvistata in discoteca poco dopo la rottura, mentre Carlo si è lasciato andare a uno sfogo.Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La decisione di mettere un punto a questa relazione, durata due settimane dopo la scelta a Uomini e… Leggi ...