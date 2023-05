Netflix | le novità Kids & Family per l’estate 2023!

(Di lunedì 29 maggio 2023) Recentemente,ha svelato laSummer, ossia tutte lesul frontein arrivo nel corso del2023: scopriamole insieme in questo articolo dedicato Il catalogodi film e serie TV dedicati ai ragazzi si andrà ad espandere, nel corso della prossima estate, grazie allaSummer. Ogni settimana sarà infatti disponibile un nuovo contenuto per tutta la famiglia, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Il 28 luglio, ad esempio, debutterà il primo lungometraggio animato basato sulla serie Miraculous, dal titolo Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il Film. Altri supereroi si uniranno alle novitù estive con la prima serie ...

RBS on tour tocca numerose città da Nord a Sud raccontando tendenze,, andamenti di mercato ... proprietaria dei pluripremiati bar The Clover Club & Leyenda nonché giudice della serie"...Stream your favorite shows and movies effortlessly with popular apps like, Hulu, and more. ... Continua a leggere Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle...La Serie TV ambientata nell'omonima e caratteristica cittadina tornerà presto sucon la ... Quando Jack lo rende partecipe della, Mike appare sorpreso, dopodiché si apre in una risata ...