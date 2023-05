(Di lunedì 29 maggio 2023) Il mese dipersarà ricco di belle sorprese, anche se il quantitativo delle aggiunte innon è ampio come per altre piattaforme di streaming. Però, arrivano (o meglio, tornano) alcune delle serie più attese in assoluto, come The Witcher e Black Mirror. A queste, si aggiunge il fenomeno di Zerocalcare (“Questo mondo non mi renderà cattivo”) e la bella serie europea Manifest, giunta alle sue battute finali. Streaming Di seguito l’elenco dile nuove uscite in streaming su, senza distinzione tra produzioni originali ed esclusive. 1: “I tre giorni dopo la fine” (stagione 1) 1: “A Beautiful Life” (film) 2 ...

FUNNY WOMAN - UNA REGINETTA IN TV Da venerdì 2alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW,... Ti piaceÈ il momento giusto per averlo insieme a Sky ad un prezzo da urlo. Sky Tv +...Avete riconosciuto il volto della madre di Sergio ne In Silenzio La nuova serie spagnolasta facendo particolarmente discutere. Disponibile dallo scorso 19 maggio sul catalogo, lo ...2...Il film sequel dell'atteso film d'azione distribuito asulla piattaforma diha incluso alcune acrobazie che hanno preoccupato non poco l'attore protagonista. A poche settimane dal ...

Netflix, tutte le nuove uscite di giugno 2023 Today.it

Netflix giugno 2023: tutte le novità in catalogo. Grandissima attesa per The Witcher, Black Mirror e il finale di Manifest.Ecco tutte le novità di giugno 2023 in arrivo su Prime Video, a partire dalla serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget ...