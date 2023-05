Neonata abbandonata in una scatola di cartone davanti all' ospedale di Sesto San Giovanni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Aveva solo poche ore di vita quando è stata trovata in unadi, avvolta in alcune coperte, a pochi passi dal pronto soccorso dell’diSan, in provincia di Milano...

Aveva solo poche ore di vita quando è stata trovata in una scatola di cartone , avvolta in alcune coperte, a pochi passi dal pronto soccorso dell' ospedale di Sesto San Giovanni , in provincia di ...Unaè statadalla madre lo scorso 24 maggio fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Sesto San Giovanni. La bambina "è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri" i quali "...Il primo cittadino ha promesso un aiuto alla donna qualora decidesse di riconoscere la figlia

Neonata abbandonata fuori dall'ospedale di Sesto San Giovanni: si sono accorti di lei dopo molte ore Fanpage.it

(Adnkronos) - Da quanto si apprende, da fonti comunali, l'abbandono risale allo scorso 5 maggio ma la registrazione all'anagrafe risale invece al ...Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Una neonata è stata abbandonata dalla madre fuori dal pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. La bambina “è stata subito presa in carico dai medici ed inferm ...