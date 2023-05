“Nelle scuole 15 minuti di lettura individuale” | la proposta di legge della Toscana

(Di lunedì 29 maggio 2023) Introdurre in tutte led’Italia un tempo di quindici/ventidi, libera,e silenziosa. L’iniziativa, lanciata al “Salone del libro” di Torino non è uno slogan ma è una vera e propriadiche il consiglio regionale, all’unanimità, ha presentato al Parlamento. A parlare per primi del progetto, chiamato “re liberi”, sono stati nei giorni scorsi il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli e la presidentecommissione Cultura dell’assemblea legislativa Cristina Giachi. “Presentare questa nostra, di cui sono prima firmataria, al Salone – ha detto Giachi – è stata un’esperienza ...

... definiscono come 'omofobo' chiunque si opponga al 'matrimonio omosessuale', alle adozioni per coppie dello stesso sesso, all'utero in affitto, all'insegnamento della teoria gendere ...... dove si stimano in 50 mila gli arbusti a rischio crollo , su un patrimonio di oltre 310 mila piante, divise tra alberature stradali (119 mila circa), di aree verdi e ville (180 mila) e(...Anche perché non trovo traccia di una voce del genere sul modello 730 erelative istruzioni ... Anche professori e maestri delleitaliane, a prescindere dall'ordine e dal grado della scuola,...

“Meno latino e più intelligenza artificiale nelle scuole o nessun ragazzo troverà lavoro”. L’affondo dell’imprenditore Orizzonte Scuola

L’assessora Brusoni: “Fino a pochi giorni fa incertezze sui fondi a disposizione”. Confermati gli aiuti regionali introdotti con il Covid per ridurre il costo ...Protagonisti gli studenti di sei Licei Artistici della regione che hanno dato vita a “nuovi souvenir”, prendendo ispirazione dalla tipicità del contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cin ...