Nel finale della serie | tutti i protagonisti affrontano le conseguenze delle proprie azioni | a partire dal giovane Molinari 

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nella terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi,i nodi vengono al pettine. La– in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 – mette in evidenza le crepe che ciascuno deideve rimarginare. Lele collabora con Saguatti, ma la sua posizione in merito alla morte di Mirco è ancora in bilico. Il rapporto tra Anna e Marco si fa sempre più difficile. Serena affronta una volta per tutte il rapporto con i propri genitori. È una resa dei conti, non solo per loro, ma anche per gli altri compagni di classe coinvolti. “Vivere non è un gioco da ragazzi”: attori, cast e Claudio Bisio guarda le foto ...