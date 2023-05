Nations League | 26 convocati | tornano Immobile | Zaccagni e Zaniolo

...campioni d'Europa ricominciano dall'intitolazione a Gianluca Vialli di un campo del centro di preparazione olimpica di Roma e dal preritiro sardo in vista dalla Final Four della, ...Per la seconda volta nella sua storia l'Italia si gioca le finali di. Dopo il terzo posto del 2021, sulla strada degli Azzurri c'è di nuovo la Spagna (il 15 giugno a Enschede), mentre l'Olanda padrona di casa affronta la Croazia. La preparazione verso la ...Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per le fasi finali di, durante le quali gli azzurri affronteranno la Spagna in semifinale il 15. https://twitter.com/azzurri/status/1663243235861450754s=46&t=nl0QXbz2zvLFt6xV - _7egw Comments comments

La lista dei convocati da Roberto Mancini, ct dell’Italia, in vista dei prossimi impegni degli azzurri in Nations League Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha reso… Leggi ...La lista dei 26 giocatori convocati dal c.t. Mancini per la Final Four che si giocherà a metà giugno in Olanda ...