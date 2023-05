Nations League | i convocati dell’Italia per il pre-ritiro | esclusi eccellenti

(Di lunedì 29 maggio 2023) In vista della semifinale diche l’Italia dovrà giocare contro la Spagna il 15 giugno a Enschede (Olanda), Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per il pre-che anticipa il torneo. Sono 26 i calciatori: ritornano in azzurro Zaccagni, Immobile, Florenzi e Locatelli. Prima chiamata per Baschirotto.i giocatori di Fiorentina e Inter impegnati nelle finali europee, così come Tonali e Scalvini che giocheranno l’Europeo Under 21. NonMancini, Calabria e Orsolini fra i nomi più importanti. IPortieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli) Difensori: Baschirotto (Lecce), Bonucci (Juventus), Buongiorno (Torino), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Gatti (Juventus), Spinazzola (Roma), Toloi ...

In ballo c'è la semifinale dicon la Spagna del 15 giugno a Enschede. Ritorni Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, assenti rispettivamente dal giugno ...Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati per il ritiro che accompagnerà la Nazionale di calcio verso le fasi finali dellain programma in Olanda. L'evento in Olanda Gli azzurri dovranno vedersela con le Furie Rosse della Spagna nella semifinale di giovedì 15 giugno che si disputerà sul campo del "De ......campioni d'Europa ricominciano dall'intitolazione a Gianluca Vialli di un campo del centro di preparazione olimpica di Roma e dal preritiro sardo in vista dalla Final Four della, ...

Roberto Mancini comunica i convocati dell'Italia per il pre-ritiro di Nations League: diversi ritorni ma anche qualche escluso eccellente ...Roberto Mancini ha deciso di non includere nella lista dei papabili a partecipare alla Final Four di Nations League che prenderà il via il prossimo 15 giugno Sandro Tonali e Giorgio Scalvini. Non si t ...