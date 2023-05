Nations League di Volley Femminile | l’Italia domani in campo con la Thailandia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Antalya – Parte l’avventura delle Azzurre delalla2023.apre la stagione estiva delle grandi sfide internazionali e vola ad Antalya. La Nazionale di Coach Mazzanti è arrivata ieri sera in Tuschia e si prepara per le prossime partite in calendario. L’esordio sarà con la30 maggio alle ore 16, ore italiane. Le 14 azzurre (Fonte feder.it) Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ilaria Battistoni. Schiacciatrici: Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico. Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual. Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor. Liberi: Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni. Lo staff tecnico 1° Allenatore: Davide Mazzanti Vice allenatore: Matteo ...

In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima settimana, previste 3tra calcio e volley, 3 Europei con basket, pallavolo ed equitazione, ......00 03 giugno: Turchia " Italia ore 19:00 04 giugno: Thailandia " Corea del Sud ore 13:00 04 giugno: Canada " Serbia ore 6:00 O4 giugno: USA " Turchia ore 19:00 La Volleyball...In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima settimana, previste 3tra calcio e volley, 3 Europei con basket, pallavolo ed equitazione, ...

Final Four Nations League, i convocati dell’Olanda: c’è Dumfries, assente De Vrij fcinter1908

Olanda, non mancano de Roon e Koopmeiners L’Olanda ha convocato 26 calciatori per le partite della fase finale di Nations League. Di seguito la lista completa: Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mar ...Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman ha diramato la lista dei 26 convocati per la fase finale di Nations League, che vede gli oranje in gara insieme a Croazia, Spagna e Italia. Fuori dai convocati De Vrij, ...