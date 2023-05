Natasha Stefanenko | «Mio marito Luca Sabbioni fece una scommessa | portarmi a letto in 48 ore Le vacanze? Con Bertolino»

(Di lunedì 29 maggio 2023) La conduttrice russa si racconta: «Sono nata in una città segreta che non esisteva sulla mappa geografica. Si produceva uranio arricchito per le testate nucleari e mio padre lavorava lì. Quando ho visto il primo supermercato a Milano mi veniva da piangere per l’emozione»

La modella ripercorre la sua adolescenza trascorsa in Russia, all ombra del regime: Vivevo in un paese fantasma . All alba dei 52 anni,ha voluto ricordare le sue origini e l arrivo in Italia. Nata e cresciuta a S - 45 distante 250 chilometri da Ekaterinburg, la citt non era segnata sulle mappe ...La chiamavano antennona, prolunga, giraffona, la facevano sentire brutta 'e in effetti fino ai 17 anni sono stata proprio bruttarella, non solo per l'altezza'. Maè andata dritta per la sua strada e si è laureata come ingegnere metallurgico. 'Non c'era un maschio, manco uno, che mi guardava, ero invisibile, trasparente - ha raccontato al ...L' amore tra la conduttrice russae l'imprenditore Luca Sabbioni dura da quasi trent'anni. I due sono andati a nozze nel 1995 e nel 2000 è nata la loro unica figlia, Sasha, vista in tv assieme alla mamma a Pechino ...

Natasha Stefanenko: «Mio marito Luca Sabbioni fece una scommessa: portarmi a letto in 48 ore. Le vacanze Con... Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...All’alba dei 52 anni, Natasha Stefanenko ha voluto ricordare le sue origini e l’arrivo in Italia.Nata e cresciuta a S-45 distante 250 chilometri da Ekaterinburg, la città non era segnata sulle mappe g ...