Nasce Banca 360 Credito Cooperativo Fvg

... Poste Italiane cerca personale in Friuli Venezia Giulia Via libera alla fusione tra BancaTer e Friulovest:FVG Successo per Sapori Pro Loco, in 60mila per assaggiare le eccellenze ...... Poste Italiane cerca personale in Friuli Venezia Giulia Via libera alla fusione tra BancaTer e Friulovest:FVG Successo per Sapori Pro Loco, in 60mila per assaggiare le eccellenze ...La nuovaavrà una sessantina di sportelli su buona parte della regione, servendo i quattro capoluoghi, e in Veneto, con la filiale di Bibione. I soci sono poco meno di 20mila, tra persone ...