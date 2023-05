Napoli | Spalletti dice addio | “Ho chiesto di stare fermo un anno | non allenerò nessuno”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis che annunciavano l’ufficiale di Lucianoin qualità di allenatore delè arrivata la conferma anche da parte dell’allenatore toscano. L’ex allenatore del, infatti, nel corso di un evento a Coverciano ha praticamente ufficializzato il suondo: “Ho bisogno di riposarmi, mi sento stanco. Sono felice che De Laurentiis l’abbia detto, era la cosa giusta, hoio diun, non sarò l’allenatore dele di nessuna squadra, vogliocon mia figlia, nulla mi farà cambiare idea”. Le parole diannunciano, quindi, il suoda ...

