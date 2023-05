Napoli | Sarri prova lo sgarbo | nel mirino un attaccante partenopeo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Uno dei tanti protagonisti del2022-2023 targato Campione d’Italia è stato sicuramente Giovanni Simeone, non a livello di minutaggio poiché chiuso all’inarrestabile Victor Osimhen ma facendosi sempre trovare pronto nei momenti più delicati, mettendo a segno delle reti pesantissime sul successo, come i gol vittoria contro la Roma, con il 2-1 realizzato allo scadere, o il successo con il medesimo risultato contro il Milan, in una sfida cruciale che ha poi ipotecato il vantaggio degli Azzurri, senza dimenticare la difficile trasferta di Cremona, sbloccata sempre grazie ad una rete dell’argentino. Tuttavia, il suo futuro potrebbe ora cambiare, con Maurizioche cerca di portare l’argentino alla Lazio, garantendogli un ruolo importante. Esultanza Simeone,-Roma, ...

