Napoli-Sampdoria | si gioca domenica alle 18 30 | biglietti in vendita dalle 15

Di seguito la comunicazione del: 'si giocherà domenica 4 giugno alle ore 18.30. Lo ha comunicato la Lega Serie A che ha diramato gli orari e le date dell'ultima giornata di ...Questo il quadro: Venerdì ore 21: Sassuolo - Fiorentina Sabato ore 18.30: Torino - Inter Sabato ore 21: Cremonese - Salernitana ed Empoli - Lazio Domenica ore 18.30:Domenica ore ...Serpeggia poi un certo malumore tra i tifosi delper la scelta di De Laurentiis di non far ... domenica 4 giugno, dopo la partita con la, ci sarà un grande spettacolo al Maradona, ...

UFFICIALE - Napoli-Sampdoria, c'è l'orario dell'ultimo match al Maradona! Tutto Napoli

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Sampdoria, in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore ...Dopo la grande attesa, finalmente l’appuntamento: tutta Napoli era in attesa dei biglietti di Napoli-Sampdoria - ultima gara dell’anno per gli azzurri di Spalletti, in scena domenica ...