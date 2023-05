Napoli-Sampdoria | curve a 35 euro e curve inferiori a 5

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilha comunicato attraverso i suoi canali, il prezzo dei biglietti per la partita contro la. L’ultima partita del campionato per gli azzurri prenderà avvio domenica 4 alle ore 18:30. Dalle ore 15 di oggi il via alla vendita dei biglietti. Si seguito il comunicato del club: “I biglietti per la gara di Campionatovs, in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023. In attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella regione Liguria, salvo i possessori di fidelity card della SSC. Si comunica che, al termine della partita, avranno luogo la cerimonia di premiazione della ...