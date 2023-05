Napoli | Rudi Garcia si è offerto per subentrare al posto di Luciano Spalletti

(Di lunedì 29 maggio 2023)si èalperaldi. L’ex allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, come riportato dal portale Area.it, vuole ritornare ad essere protagonista e per questo avrebbe fatto accostare il suo nome da alcuni operatori di mercato. Dopo l’esperienza estera conclusa non in modo eccezionale alla squadra araba, L'articolo

...in primis e poi Juventus hanno da far parlare di sé. Zidane (LaPresse) - calciomercato. Come riportato da 'footmercato.net', infatti, dopo l'esonero diGarcia c'è una voglia matta di ...Sicuramente più dolce per Roma è ripensare alle gesta diVoeller, ex calciatore romanista ma ... come Milan,e anche la Roma. Sardar Azmoun - calciomercato.itNon è un segreto che Mourinho ...... al punto che ilha vinto il titolo in relax e a mani basse dopo aver tagliato il 27% del ... In questo lasso di tempo, il meglio del meglio è arrivato con Spalletti (quattro secondi posti),...

Napoli, Rudi Garcia si è offerto per subentrare al posto di Luciano ... DailyNews 24

L'allenatore francese, reduce dall'addio all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, caldeggiato al club azzurro per il dopo-Spalletti.Salgono le quotazioni di un ex allenatore della Roma per la panchina del Napoli: nome incredibile, tifosi senza parole.