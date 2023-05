Napoli | operazione ' anti camorra' | diversi arresti nei Quartieri Spagnoli

La Polizia di Stato die i Carabinieri, dalle prime luci dell'alba, stanno conducendo - su delega della Procura Distrettuale Antimafia di- una vastadi polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di gruppi criminali operanti nel centro cittadino e, in particolar modo, nella zona dei Quartieri Spagnoli . Gli uomini ...anti - camorra di carabinieri e polizia a. Nel mirino esponenti della criminalità organizzata attivi nel centro della città, in particolare nella zona dei Quartieri spagnoli. 50 gli ...Dalle prime luci dell'alba, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di, stanno conducendo una vasta attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di gruppi criminali operanti nel centro cittadino e, in particolar modo, nella zona dei Quartieri ...

NAPOLI - Operazione anti-camorra di carabinieri e polizia a Napoli. Nel mirino esponenti della criminalità organizzata attivi nel centro della città, in particolare nella zona dei Quartieri spagnoli.Un'imponente operazione contro esponenti di gruppi criminali attivi nel centro cittadino, in particolare nella zona dei Quartieri Spagnoli ...