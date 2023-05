Napoli | non solo Luis Enrique | ci sono Italiano e altri due allenatori

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’addio di Luciano Spalletti alè ormai ufficiale. Dopo la partita contro la Sampdoria del prossimo 4 giugno il tecnico saluteràe i napoletani lasciando in eredità il terzo Scudetto e un pezzo indelebile di storia. L’avventura di Spalletti alè stata la più importante della sua carriera e dopo una stagione intensa ha deciso di fermarsi almeno per un anno per riassestare anche il suo benessere familiare. De Laurentiis3: la lista per il nuovo allenatore delIl, intanto, ha iniziato a guardare al futuro e il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis è. Lo spagnolo garantirebbe continuità di ...

Aurelio De Laurentiis accelera per trovare il nuovo allenatore del Napoli. In pole position resta Luis Enrique ma le 'congiunzioni astrali' sembrano allontanarlo dall'Inghilterra: col Chelsea c'è stata la rottura.

Inverno 2023. Napoli, centro storico. Seduta nel soggiorno della propria abitazione, in via San Gregorio Armeno, una coppia, sposata da cinquant’anni, ...Luis Enrique potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2023/24, ma manca ancora qualcosa: tutti i dettagli ...