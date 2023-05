Napoli | Luciano Spalletti ufficializza l’addio | “Per troppo amore ci si lascia Starò fermo un anno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) “A volte perci si, in questo momento non sono in grado di dare tutto quello che merita”.così il suo addio aldopo lo scudetto vinto in questa stagione e per la prima volta utilizza parole definitive a margine di un evento a Coverciano nel quale insieme a Giuntoli, altro artefice della stagione da urlo, è stato premiato: “Ho bisogno di riposarmi, mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’ e per questo non allenerò ilo altre squadre il prossimoun”. SportFace.