Napoli | Giuntoli premiato a Coverciano | “Futuro? Per ora voglio parlare del passato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il direttore sportivo del, Cristiano, ha parlato nel corso della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento al Museo del calcio di. Ecco le sue parole: “Luciano Spalletti ha fatto veramente un grande numero. Lo abbiamo fatto insieme però lui si è messo con la testa dentro il carrarmato e voleva assolutamente questo risultato”. E ancora: “L’anno scorso abbiamo fatto il terzo posto e creato le basi per fare questo grandee credo che grandi meriti vadano a Spalletti, ai giocatori, alla proprietà e ai miei collaboratori. Il calcio italiano ha bisogno di persone così. Lui è veramente un grande studioso. Adesso si parla tanto di giochisti, di risultatisti, credo che lui quest’anno abbia ...