Napoli | De Laurentiis spegne le voci | Spalletti e l’anno sabbatico

Alla fine l'annuncio del divorzio tra Dee Spalletti è arrivato. Mentre ilattende l'ultima giornata di campionato con la Samp e continua a festeggiare il suo terzo scudetto conquistato in anticipo, il presidente azzurro ...Ma è lo stesso Dea chiudere la questione poco dopo a Che Tempo Che fa. Di certo c'è che dasarà anche il direttore sportivo Giuntoli ad andare via'. CalcioNapoli24.it è stato ...... cioè Aurelio De. Vulcanico imprenditore, dai toni non sempre bassi, ma sicuramente capace di un'impresa storica: riportare il tricolore adopo 33 anni di lunga attesa. E, come ...

Napoli, De Laurentiis pronto a uno sforzo ulteriore per Luis Enrique. Tutti i retroscena della rottura con Spalletti Calciomercato.com

Spalletti lascerà il Napoli, ma non sarà l'unico allenatore in bilico: da Allegri e Mourinho a Sarri e Gasperini, le panchine cambiano ...A quanto pare i tifosi del Napoli dovranno rassegnarsi all'addio dell'allenatore Luciano Spalletti. Ma il presidente De Laurentiis si sta già guardando intorno ...