Napoli | De Laurentiis pronto ad investire 12 milioni subito

(Di lunedì 29 maggio 2023) Uno degli obiettivi della prossima finestra di mercato per ilè quello di riscattare Giovanni Simeone. Arrivato in maglia azzurra lo scorso anno, ad oggi si può dire che è uno dei profili che più piacciono alla dirigenza azzurra. L’argentino, infatti, ha collezionato numeri da record dando il massimo e riuscendo a timbrare quasi L'articolo

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine della manifestazione "Inside the sport" al museo del Calcio a Coverciano. Queste le sue parole: "Se Deci ha chiamati per Italiano Non capisco da dove escono queste voci. Noi rispettiamo Spalletti che e' l'allenatore campione d'Italia e ha fatto una grandissima stagione. Per il resto non ...24/03/2023 - premio Enzo Berazot / foto Image nella foto: Aurelio De- Luciano Spalletti L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...Come anticipato ieri nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa da Aurelio De, Luciano Spalletti ha ufficializzato il suo addio alla panchina del, dichiarando di volersi prendere un anno sabbatico. La decisione del tecnico che ha portato i partenopei al terzo ...

Napoli, De Laurentiis annuncia il primo colpo di mercato Corriere dello Sport

Maxi-schermi anche allo Stadio Maradona, montati sulla pista di atletica. La festa partirà alle ore 21,00, in diretta su Rai Due. Maxi-schermi in 14 piazze della provincia.Ufficializzato l'addio di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano ha già dichiarato che non sarà l'allenatore per la prossima ...