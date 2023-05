Napoli | caccia al dopo Spalletti | secondo i bookmakers | il favorito è Luis Enrique

(Di lunedì 29 maggio 2023) Con l’addio diufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis da Fazio, per ilè tempo di pensare al futuro. Al momento è ancora presto per sbilanciarsi su chi sostituirà il tecnico toscano alla guida dei partenopei, tuttavia isembrano avere le idee chiare. Ilper la panchina delè lo spagnolo, quotato 1,95. Seguono Gian Piero Gasperini a 5,50, Vincenzo Italiano a 6 e Rafa Benitez a 8. A quota 10 ci sono Antonio Conte e Thiago Motta, mentre paga 15 volte la posta Roberto Mancini. Il più accreditato per prendere il posto diè dunque, che però è cercato da tanti top club europei, ergo per ilnon sarà un gioco da ...

Da Bologna a Milano, da Firenze a. La cosa ci può piacere o no, la possiamo considerare ...di veicolare la comunicazione con le scorciatoie di una pizzeria o un sushi all you can eat alla...... professore di paleontologia e paleoecologia all'università Federico II di, che ci ha ... I nostri antenati sono diventati infatti esperti nellaalla renna durante il picco glaciale, quando ...... retroscena e quanto altro perchè abisogna sempre fare la solita storia per dividere la ... Unaalle streghe che va a sindacare anche la sfera personale di Luciano che a 64 anni non ha ...

Napoli, stesa in via Gennaro Serra: caccia ai pistoleri Italianotizie.online

Aurelio De Laurentiis ha già spifferato il primo colpo di calciomercato, ma è caccia al nome del giocatore in questione.ROMA - La conferma dell'addio di Spalletti al Napoli è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis. Così, a una giornata dalla fine di questa Serie A, è già caccia al nome che si siederà il pro ...