Mutuo casa 2023 | meglio estinguerlo? Quando conviene di più

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 29 maggio 2023): non sono tempi facili per chi ha sulle spalle un piano di ammortamento volto all’acquisto di un immobile. Il difficile quadro determinato dall’aumento vertiginoso dell’inflazione è ancora più pesante per chi ne ha acceso uno variabile. Per questo molti si chiedono se non siadi più? Una panoramica di insieme sull’argomento. Pensioni 2024: quanto si risparmierà con la nuova Irpef? Stime: non sono stati mesi facili per chi ha sulle spalle un piano di ammortamento volto all’acquisto di un immobile. L’aumento vertiginoso del tasso di inflazione ha colpito in particolare coloro che ne avevano acceso uno a tasso variabile. Pertanto, non ...