Musk sfida l’Ue | Twitter esce dal codice di condotta contro la disinformazione

Ma funzionerà Chi è Linda Yaccarino, chiamata daa sostituirlo come ceo di Twitter Prima dell'arrivo di Elon, Twitter era considerato dalla Commissione europea come il primo della classe ...Elone la guerra con l'Ue: Twitter esce dal codice di condotta europeo che combatte le fake news Elonancora una volta l' Unione Europea . Twitter esce dal codice di condotta europeo che combatte le fake news. Così l'ultima mossa dell'imprenditore sudafricano - che con il pretesto della ' ...però è in buona compagnia: la storia delle Big Tech è piena di accordi saltati Nel 2006 ... L'azienda di Redmond voleva il motore di ricerca per lanciare laa Google nel campo della ...

La marcia indietro sulla moderazione e sulla verifica degli account è in netto contrasto con la norme europee: in caso di violazioni gravi e ripetute potrebbe costare alla piattaforma il bando sul m ...Twitter, la piattaforma dei cinguettii, non ne vuole sapere di ostacolare le fake news. Il suo futuro in Europa è a rischio.