con un grandi Jamal, e in questo modo la squadra di Tuchel si è portata a pari punti con il Borussia, vincendo il titolo per la miglior differenza reti nei confronti dei gialloneri. Un'...... poi all'81' arriva il pareggio del Colonia con Ljubicic su rigore ma all'89' èappena ... A nulla servono nel secondo tempo idi Guerreiro al 69' e di Sule al 96' per il Borussia che fa un ...... e sperare, dopo ilall'ottavo minuto di Coman. Una speranza lunga otto minuti Nel secondo ... La svolta arriva all'85' quando Tuchel manda in campo, che, quattro minuti dopo, sigla il nuovo ...

Musiala e il gol del titolo di Bundesliga per il Bayern: “Non avevamo niente da perdere” ItaSportPress

Il giovane tedesco protagonista della vittoria decisiva del Bayern sul Colonia per la conquista del titolo di campione di Germania.Con il gol segnato al Colonia, Jamal Musiala ha regalato l’undicesima Bundesliga consecutiva al Bayern Monaco. Ecco i suoi ...