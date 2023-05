Musei gratis in Italia il 2 giugno 2023 | ecco dove | quali e gli orari per la Festa della Repubblica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) La, venerdì 2 maggio, è l’occasione per concedersi una pausa, un momento di relax, magari anche visitando iche per l’occasione saranno aperti gratuitamente. Gli appassionati o i curiosi potranno concedersi visita all’interno di luoghi storici,, gallerie. In giro per l’sono talmente tanti da avere solo l’imbarazzoscelta. Andiamo a vederesono…tutti i luoghi di cultura che possono essere visitati gratuitamente Palazzo Lanfranchi a Matera è un edificio storico che rappresenta una delle maggiori espressioni dell’architettura del Seicento in città. Costruito nel 1668 per volere del vescovo Vincenzo Lanfranchi, la realizzazione del progetto fu affidato al frate Francesco de ...