Muscarà | “Salvare la pista di atletica dello Stadio Maradona”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per il presidente De Laurentiis, che rispetto e apprezzo per i risultati raggiunti, lodeve cambiare la sua natura e diventare unoper le celebrazioni, togliendo ladiattorno al campo, e cancellando gli altri sport. I nostri giovani già fanno fatica a fare sport e gli ricordo che non esiste solo il calcio.‘O questo o niente’? Il ricatto. Allora lo faccia a casa sua, con i suoi soldi!”. Lo dice il consigliere regionale della Campania Maria(gruppo Misto). “È un ‘ricatto’, vuole loche è proprietà dei cittadini napoletani, in regalo per 99 anni dal Comune, e magari con il contributo dei fondi regionali. Perché non costruirlo in periferia come ormai fanno le grandi società? Napoli è ...