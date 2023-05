Mourinho | 'Solo i grandi club fanno due finali europee Mi vedrete ancora per molti anni'

Commenta per primo Josési è raccontato alla vigilia della seconda finale consecutiva con la Roma, nel giro di un ... Spesso ci si dimentica che la cosa più importante, nel calcio e non, ...Ma contro avrà un altro specialista, José: cinque su cinque per lui nelle finali europee. ... Econtro Braga (in trasferta) e Sivasspor (in casa) non hanno subito gol. Più solida la fase ..."Siamo in corsa, c'è grande entusiasmo intorno alla figura carismatica die anche la Fiorentina ha l'occasione di coronare un bellissimo anno che l'ha vista protagonista anche in Coppa ...

Mourinho: "La Roma è appartenenza, solo i grandi club fanno due ... Il Romanista

Le parole del tecnico giallorosso A pochi giorni dalla finale d’Europa League ha parlato l’allenatore della Roma José Mourinho. Di seguito l’intervista ripresa dai microfoni di Sky Sport. “Non penso m ..."Lavoriamo duro ogni giorno per costruire la storia della Roma, due finali europee consecutive solo i grandi club con una grande storia ci riescono di solito. E anche per loro non è semplice. Per noi ...