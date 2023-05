Mou e Fiorentina variabili d' Europa

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il Milan di Pioli da ieri è in Champions e la Juventus non può più raggiungerlo , ma la principale variabile europea per l'Italia si chiama José Mourinho . Il destino delle italiane dipende, infatti, ...

Il Milan di Pioli da ieri è in Champions e la Juventus non può più raggiungerlo , ma la principale variabile europea per l'Italia si chiama José Mourinho . Il destino delle italiane dipende, infatti, ......stampa dopo l'errore di Ayroldi sul gol di Jovic che ha permesso la rimonta dellae ... A Trigoria, invece, sono tutti con. Ieri Dybala ha mostrato evidenti passi in avanti e andrà almeno ...Leo, per esperienza e per quello che chiede, viene considerato dal tecnico il calciatore più ... due delle quali consecutive (Salernitana e). Con 9 centri (7 in campionato, 2 in Europa ...

Diretta Mourinho: il motivo del silenzio stampa dopo Fiorentina-Roma Corriere dello Sport

Budapest e Praga cambiano gli scenari: Pioli in Champions, Italiano può portare il totale a otto Il Milan di Pioli da ieri è in Champions e la Juventus non può più raggiungerlo, ma la principale varia ...A tenere banco è soprattutto l'impiego della "Joya", non ancora al meglio: sicura, invece, la presenza di capitan Pellegrini ...