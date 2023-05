MotoGP | Ducati | Pirro continuerà ad essere collaudatore per altri tre anni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, laha comunicato che Michelesvolgerà il ruolo diper altre tre stagioni. “Corse ha il piacere di annunciare che Micheleadil pilotadella casa di Borgo Panigale pertre, fino alla fine del 2026 – si legge – Originario di San GiovRotondo e nove volte Campione Italiano, Michele ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo della Desmosedici GP negli ultimi undicie ha partecipato anche a quello dellaMotoE, che ha debuttato nello scorso fine settimana di Le Mans nella prima gara del FIM MotoE World Championship”. ...

...aver preso parte a innumerevoli sessioni di test con ilTest Team e a correre nel campionato italiano superbike con la Panigale V4 R, Pirro è stato presente anche a numerosi Gran Premi...

