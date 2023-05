(Di lunedì 29 maggio 2023) Il ministero degli Interni russo ha inserito ilrepubblicano Usadei" dopo che il capo della Commissione investigativa moscovita lo ha incriminato per i ...

Il ministero degli Interni russo ha inserito ilrepubblicano Usa Lindsey Graham nella "lista dei ricercati" dopo che il capo della Commissione investigativa moscovita lo ha incriminato per i suoi recenti commenti fatti a Zelensky a Kievha ...Le infelici frasi delGraham giungono nel momento meno opportuno. In Germania, Andreas ... durante una conferenza aorganizzata da Molotov Club de Mart Corporation, ha dettagliatamente ...In un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ilamericano Lindsey Graham, del partito repubblicano, ha dichiarato che 'i russi stanno ...si è fatta attendere la risposta di

Mosca, senatore Usa Lindsey Graham nella lista dei ricercati Agenzia ANSA

Il ministero degli Interni russo ha inserito il senatore repubblicano Usa Lindsey Graham nella "lista dei ricercati" dopo che il capo della Commissione investigativa moscovita lo ha incriminato per i ...La Russia ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro l’Ucraina nelle prime ore del 29 maggio utilizzando droni e missili da crociera. Secondo quanto riporta Kyiv Independent, ha affermato c ...