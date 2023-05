E'uno degli 8feriti questa mattina in scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha ...uno degli 8feriti questa mattina in scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Palestina. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha ...Ilresponsabile dell'attacco è: voleva accoltellare cittadini ebrei in preghiera alla sinagoga per la festività di Shavuot. Le Forze di difesa israeliane avevano inviato rinforzi ...

Morto palestinese ferito in scontri a Jenin con Israele Tiscali Notizie

E' morto uno degli 8 palestinese feriti questa mattina in scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. (ANSA)