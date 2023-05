Morta Isa Barzizza | la spalla comica di Totò | come partì la sua carriera e la tragedia che la interruppe

(Di lunedì 29 maggio 2023) Scompare anche l’ultima icona dello spettacolo legata a: è infattila soubrette Isa, ultima vera stella della rivista la cui, anche se breve per motivi personali, è rimasta nella memoria degli spettatori e degli amanti dello spettacolo. Gabriella Pession, lutto devastante: è accaduto mentre si trovava sul set Isa, lanata grazie a Erminio Macario Isaera stata scoperta da Erminio Macario, grandissimo attore piemontese e altra faccia, insieme a, della medaglia dello spettacolo. La suainizia del teatro e nel varietà ma la combinazione esplosiva del suo fisico meraviglioso e della sua grande ironia ne fecero laperfetta di ...

Lutto a Sanremo e nel mondo del cinema. E'ieri all'età di 93 anni l'attriceBarzizza. Nata a Sanremo il 22 novembre del 1929, è stata soubrette e spalla di Totò, Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto in ..."Con la scomparsa diBarzizza perdiamo una protagonista del cinema italiano del secondo Dopoguerra. La ricorderemo come la musa e la leggendaria spalla del grande Totò", ha detto il ministro ...Figlia del direttore d'orchestra Pippo Barzizza,recitò tra gli altri anche con Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. Il decesso è avvenuto a 93 anni domenica a Palau in ...

Morta a 93 anni l'attrice Isa Barzizza, leggiadra e spiritosa "spalla" di Totò RaiNews

È morta Isa Barzizza all'età di 93 anni, musa del principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Soubrette e attrice della rivista negli anni del dopoguerra, all'epoca riscosse un grande successo soprattut ...