Morta a 93 anni Isa Barzizza | leggiadra e spiritosa ' spalla' di Totò

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - e di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. L'annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da don Paolo Pala, parroco di Palau dove è deceduta: l'attrice si era trasferita in Sardegna da più di 40. "Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze", ha scritto il sacerdote, che oggi pomeriggio, alle 17, celebrerà il funerale nella chiesa del Redentore. Nata a Sanremo (Imperia) il 22 novembre 1929, figlia del compositore e direttore d'orchestra Pippoe Tatina Salesi, Luisita 'Isa'esordì giovanissima a teatro, prima con la compagnia di Ruggero Ruggeri e poi con quella dei ...

... leggiadra e spiritosa "spalla" di Totò e di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto, èdomenica 28 maggio all'età di 93a Palau (Sassari)...... gli omaggi social dei big della musica STORIA DI UNA REGINA DEL ROCK Fotogallery - Tina Turnera 83, ecco gli scatti più belli della sua carriera Leggi Anche A Campovolo 'Italia Loves ...Mariana , la sua primogenita , si nasconde e gli inseguitori pensano che la bambina sia. Passano glie con un salto temporale arriviamo nella tenuta La Promessa , gestita dalla famiglia ...

Tumore, mamma Akela morta a 35 anni: la malattia scoperta dopo la nascita della seconda figlia leggo.it

Il sarto che per più di trent’anni ha redatto e aggiornato i "libri delle misure" è Adriano Pallini (1897 - 1955) che nel 1922, dopo la morte del padre, ha assunto la direzione dell’atelier in via ...Isa Barzizza è morta, ieri domenica 28 maggio nella sua casa di Palau, Sardegna. L'attrice, affascinante soubrette della rivista dell'immediato secondo dopoguerra, leggiadra ...