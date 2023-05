(Di lunedì 29 maggio 2023) Fu al fianco di tanti comici nell'immediato dopoguerra e di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da don Paolo Pala, parroco di Palau dove è deceduta: l’attrice si era trasferita in Sardegna da più di 40. “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze”, ha scritto il sacerdote, che oggi pomeriggio, alle 17, celebrerà il funerale nella chiesa del Redentore. Nata a Sanremo (Imperia) il 22 novembre 1929, figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippoe Tatina Salesi, Luisita ‘Isa’esordì giovanissima a teatro, prima con la compagnia di Ruggero ...

Little Tony e il tumore, la figlia Cristiana Ciacci: 'L'origine della malattia è stata la morte di mamma' Emily Morgan,la giornalista che ha raccontato il Covid in prima linea: aveva 45...Isa Barzizza è, l'attrice musa di Totò aveva 93Nata a Sanremo (Imperia) il 22 novembre 1929, figlia del compositore e direttore d'orchestra Pippo Barzizza e Tatina Salesi, Luisita 'Isa' ...Lutto a Sanremo e nel mondo del cinema. E'ieri all'età di 93l'attrice Isa Barzizza. Nata a Sanremo il 22 novembre del 1929, è stata soubrette e spalla di Totò, Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto in ...

Tumore, mamma Akela morta a 35 anni: la malattia scoperta dopo la nascita della seconda figlia leggo.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(Adnkronos) – Morta a 93 anni Isa Barzizza, leggiadra e spiritosa ‘spalla’ di Totò e di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. L’annuncio della s ...