Monza | due sorelle ultraottantenni trovate morte in casa

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Due anzianesono stateall'interno del loro appartamento a. Poco prima delle 9 di questa mattina, la sala operativa della questura die della Brianza ha ricevuto una segnalazione da parte di una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco che, dopo essere stata allertata da un amministratore di condominio preoccupato perché da giorni non vedeva le due, ha fatto ingresso nell'appartamento ritrovando entrambe senza vita. Sul posto sono intervenuti agenti della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-squadra volante e del gabinetto provinciale polizia scientifica per effettuare gli accertamenti del caso. Le due donne sono state riin due stanze ...

Monza, due sorelle trovate morte in casa Il Cittadino di Monza e Brianza

A Monza i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi in avanzato stato di decomposizione di due sorelle, in due diverse stanze dell'abitazione dove vivevano. I vigili sono intervenuti dopo la segnalazio ...Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Due anziane sorelle ultraottantenni sono state trovate morte all'interno del loro appartamento a Monza. Poco prima delle 9 di questa mattina, la sala operativa della ques ...