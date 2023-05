Monza | arrestato spacciatore Bosco delle Groane | aveva base operativa in città

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza dihanno proceduto all'arresto di un 27enne di origine magrebina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L'uomo, con diversi precedenti specifici alle spalle e giàper lo stesso reato all'interno del Parcotrovato unapresso l'abitazione di un altro pregiudicato sottoposto al regime degli arresti domiciliari dal quale si era fatto ospitare. Proprio nel corso di un controllo al soggetto detenuto in casa, hanno scoperto che in casa c'era anche il 27enne. Intuito che il giovane stava tentando di disfarsi di un qualcosa di illecito, hanno fatto irruzione nell'appartamento riuscendo a recuperare e sequestrare 22 grammi di eroina. La ...

Durante una perquisizione i carabinieri della locale Tenenza hanno notato una luce accesa in bagno dove hanno trovato un 27enne con 22 grammi di eroina ...Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza di Monza hanno proceduto all’arresto di un 27enne di origine magrebina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’ ...