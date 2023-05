Montella | “Mourinho un genio | a Roma ha lasciato il segno Milan? Stagione eccellente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Vincenzoè intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Radio 1, toccando vari temi tra cui la finale di Europa League trae Siviglia: “Ovviamente farò il tifo per i giallorossi. Siviglia è stata per me una parentesi breve ma importante, arrivando ai quarti di Champions e in finale di Coppa del Re. Ma non è paragonabile alla passione per la, con cui ho vissuto dieci anni intensi“.ha poi elogiato José: “E’ un vincente, basti pensare che ha raggiunto due finali europee in due anni. A mio avviso è un. Favorita? Non credo ce ne sia una, anche perché le finali sono molto incerte. La storia conta ma fino a un certo punto“. Il tecnico italiano si è poi soffermato sui singoli: “Dybala è il giocatore più talentuoso e imprevedibile, fa la ...