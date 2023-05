Montella e la finale di Europa League | “Siviglia importante ma il cuore dice Roma”

Vincenzo, allenatore dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio Rai 1 nel programma Radio Anch'Io Sport sulladi Roma - Siviglia Vincenzo, allenatore dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio Rai 1 nel programma Radio Anch'Io Sport sulladi Roma - Siviglia. Le sue dichiarazioni: ROMA - ...Vincenzoè intervenuto ai microfoni di ' Radio Anch'io Sport ' su Radio 1 , toccando vari temi tra cui ladi Europa League tra Roma e Siviglia: ' Ovviamente farò il tifo per i giallorossi . ...Proprio sulla panchina del Siviglia,sconfisse il Manchester United di Mourinho: "Ma non era una- aggiunge con una battuta- Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a ...

Roma, Montella elogia Mourinho: "Un genio vincente" Corriere dello Sport

Intervenuto nel corso di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai, Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, squadra turca, ha commentato l'imminente finale di Europa League tra Roma e Siviglia, ..."È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di ...