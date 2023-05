Mondiali Under 20 2023 | la Francia vince ma è eliminata | Gambia primo nel girone

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si è svegliata troppo tardi la, che dopo le sconfitte controe Corea del Sud ha battuto per 3-1 l’Honduras ma è stata comunquedal Mondiale20che si disputa in Argentina. Fatale la differenza reti, che ha impedito ai giovani transalpini di rientrare tra le migliori quattro terze. Lapuò comunque consolarsi con un finale in crescendo, come testimonia la vittoria contro l’Honduras arrivata nonostante un’inferiorità numerica dal 13?. Merito della doppietta di Virginius e del gol di Nzouango. Nell’altro match dell’ultima giornata della fase a gironi, Corea del Sud enon si sono fatte male a vicenda. Lo 0-0 ha infatti accontentato entrambe: ilha vinto ile sfiderà ...

Commenta per primo Mercoledì 31 maggio, calcio d'inizio alle 18 locali (le 23 in Italia), la Nazionale20 affronterà l'Inghilterra : bastava un pareggio contro l'Iraq, e pareggio è stato, 0 - 0. In questo modo, l'Uruguay vincente contro la Tunisia si classifica secondo nel raggruppamento e ...Serata di gare per iUnder20 molto poco entusiasmante. Due le gare giocate alle ore 20, entrambe per il gruppo E. Iraq - Inghilterra e Tunisia - Uruguay. Tra iracheni ed inglesi è 0 - 0. Gli inglesi però con ...... all'interno della MaXi - Race che ha ospitato nel 2015 idi trail. Le due squadre ... Sul podio nella rassegna di corsa in montagna dedicata agli18 anche l'argento dello statunitense ...

L’isola felice di De Zerbi in Premier, le intemperanze del talentino Gaston, la strategia vincente di Sofia e il pianto da ricchi di Cristiano Ronaldo ...Nuova presenza con la maglia azzurra per Matteo Prati, che anche nell’ultima partita della fase a gironi del Mondiale under 20 è stato schierato tra i titolari dal tecnico federale Nunziata. Il centro ...