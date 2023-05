Mondiali calcio femminile | perché nessuno vuole trasmetterli in tv?

(Di lunedì 29 maggio 2023) Finora in Europa ci sono state offerte così basse per i diritti tv che la Fifa non le ha prese in considerazione. Il Mondiale dipotrebbe non essere trasmesso in Italia nonostante la nazionale azzurra sia qualificata e il 2019 sia stato un successo

Commenta per primo Mercoledì 31 maggio,d'inizio alle 18 locali (le 23 in Italia), la Nazionale Under 20 affronterà l'Inghilterra : bastava un pareggio contro l'Iraq, e pareggio è stato, 0 - 0. In questo modo, l'Uruguay vincente ...Serata di gare per iUnder20 molto poco entusiasmante. Due le gare giocate alle ore 20, entrambe per il gruppo ... al minuto 93 , grazie al gol di Franco Gonzalez sudi rigore: 0 - 1. ..."Le offerte tv per ifemminili sono al limite del vergognoso, circa 200 volte in meno rispetto a quello maschile considerando che l'Italia femminile al Mondiale c'è, al contrario delmaschile. Non ...

Mondiali U20, Italia agli ottavi: battuta la Repubblica Dominicana 3-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Ultimo è intervenuto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, con un tweet: «Mondiali calcio femminile: ho incontrato la scorsa settimana i colleghi francese Ame'lie Oude'a-Caste'ra e ...Ai Mondiali di calcio Under 20 in corso in Argentina, l'Italia ha battuto 3-0 la Repubblica Domenicana e si è qualificata come seconda del gruppo D dietro al… Leggi ...