Missione di Speranza e Carità | Inaugurato il Nuovo Padiglione a Risparmio Energetico | abbattute bollette luce

(Di lunedì 29 maggio 2023) Inaugurazione delper l’accoglienza dei più poveri delladi. Efficiente autosufficienza energetica grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici. Impegno continuativo della Regione Siciliana nell’assistenza ai più bisognosi e nella memoria di Biagio Conte. Ladi, fondata da Biagio Conte, hailnella sede di via Decollati. La struttura, acquisita dalla Regione Siciliana, è stata oggetto di lavori di efficientamentofinanziati con un milione di euro Ladiha ricevuto in dono l’immobile ...

Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in occasione dell'inaugurazione del nuovo padiglione, ex Aeronautica, alladie Carità, a Palermo. xm3/pc/gsl... Sergio Mattarella, ha invitato il 1° giugno i Capiaccreditati in Italia al Concerto eseguito al Quirinale dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta daScappucci. In ...Tags:e carità

Nuovo padiglione per la missione di Speranza e Carità di Biagio Conte (VIDEO) Sicilia Fan

Installato il cappotto termico, sostituiti tutti i corpi illuminati, gli infissi e installato un impianto solare termico ...La missione Speranza e carità di Biagio Conte continua, completati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del padiglione “Ex Aeronautica” a Palermo. La consegna della struttura di ...