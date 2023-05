Miss Italia verso il ritorno su Rai 1

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Carolina Stramare - Ultimaeletta in Rai I prossimi mesi di Rai1 saranno caratterizzati da diverse novità ma ci sarà spazio anche per un ‘clamoroso’. Nella stagione televisiva 2022/2023, salvo sorprese, si riaffaccerà infatti sulla tv di Stato, lo storico concorso curato da Patrizia Mirigliani. Assente dalla Rai dal 2012, tranne una serata one shot nel 2019 per festeggiare gli 80 anni dall’incoronazione della prima reginetta di bellezza,non ha avuto tanta fortuna negli ultimi anni. Non a caso, dopo sei edizioni su La7 dal 2013 al 2018, ha dovuto accontentarsi della sola diretta streaming dal 2020 al 2022. Stando a quanto riportato da Dagospia, l’esilio del concorso dalla Rai è però terminato: la finale dell’81esima edizione, attualmente in ...