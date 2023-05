Miss Italia torna su Rai Uno tra le polemiche Una bella opportunità o un’offesa per le donne?

Ad esempio, che tale strategia avrebbe tra i suoi punti qualificanti e più insidiosi nientemeno che la riproposizione sulla televisione di Stato del concorso dicol suo contorno di belle ...Ancheè stata presa di mira in quanto sessista "Il concorso di bellezza mi pare un fenomeno molto vecchio e provinciale. Il principio però è un altro: se questi programmi fanno ascolti e ...È bastata l'indiscrezione del Corriere della Sera di un possibile ritorno diin Rai per scatenare una ridda di critiche da parte di Vanity Fair (e non solo). Il noto settimanale femminile, in un articolo firmato da Silvia Bombino, elenca i tre motivi per cui il ...

Miss Italia nel mirino delle femministe: "Sessista, diseducativo e fascista..." ilGiornale.it

L'attrice siciliana Miriam Leone interpreta la scrittrice Oriana Fallaci in 'Miss Fallaci': le riprese proseguono a Roma e a Ronciglione ...È bastata l'indiscrezione di un possibile ritorno del concorso di bellezza a viale Mazzini per scatenare una ridda di assurde critiche ...