Miracolato | lo show di Max Angioni su Italia 1 martedì 30 maggio | durata e anticipazioni

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo l’esperienza de “Le Iene”, per Maxarriva il momento di far debuttare “”. Il suo nuovotelevisivo, riempirà il prime time estivo di1, promettendo tante risate a partire da domani sera,30. Il programma, che vedrà il volto comico nel ruolo di conduttore, promette tanta comicità e soprattutto ironia, in uno spettacolo che ci riporterà allo stile “Stand Up Comedy” del suo protagonista., il nuovo programma di MaxLotelevisivo si rifarà allo spettacolo di Maxal Teatro Manzoni di Milano. Questa, una tappa del suo ultimo tour teatrale, che ha fatto attraversare al noto attore comasco tutta l’, con spettacoli sold-out ...

... Le Iene e LOL - Chi ride e fuori 2 , fino a uno spettacolo in solitaria dal titolo, in ... dove ha portato in scena un numero che ha incassato il consenso unanime dei giudici dello. ...... Dado e Paolo Migone saranno i protagonisti del Teatro Moretti Off: un lungo "comedy" con 9 ... Zelig, Le Iene e Lol2, che porta in scena "", il suo nuovo spettacolo che lo consacra come ...... si è scagliato contro Alvin , l'inviato del realitydi Canale Cinque. Un attacco duro che ha ... Perché l'attacco ad Alvin è stato vergognoso Attaccarlo dandogli dele della persona non ...