“Mio figlio accoltellato per invidia” | parla la TikToker madre del 14enne ferito a Napoli

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unè statonella serata di sabato ada un ragazzino più piccolo di lui di un anno: una lite tra giovanissimi sfociata in aggressione in una delle zone della “movida” del capoluogo campano, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù. Il 13enne è stato fermato, su di lui si pronuncerà il Tribunale dei Minori. La vittima, ricoverata ora al Vecchio Pellegrini, è ildell’influencer di Very&Sasy, molto nota su TikTok. Oggi in un’intervista al Mattino si dice “pronta a fare la guerra a tutti” e avvisa gli altri genitori: “Il 13enne aveva un coltello. Ci vuole più sicurezza. Una mamma non può stare con questo pensiero”. “Mionon ha fatto nulla e non ha litigato con nessuno – spiega la donna – non c’è stato alcun precedente. Neanche vecchi ...

Very&Sasy, la tiktoker Veronica: «Mio figlio accoltellato per il successo social, sono pronta a fare la guerra ilmattino.it

Un 14enne è stato accoltellato nella serata di sabato a Napoli da un ragazzino più piccolo di lui di un anno: una lite tra giovanissimi sfociata in aggressione in una delle zone della "movida" del ...