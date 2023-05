Minacce e violenza in un supermercato | Polizia arresta 29enne

(Di lunedì 29 maggio 2023)in unin Piazza Guglielmo Pepe a Napoli:per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale Sabato pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Fiumicello a Loreto a Napoli per una segnalazione di una persona armata nei pressi di un. All’arrivo dei poliziotti sul posto un dipendente delli ha avvicinati e raccontato che un uomo, poco prima, aveva minacciato lui ed altri dipendenti brandendo un coltello e un coccio di bottiglia; inoltre, ha aggiunto che quest’ultimo, qualche ora prima, dopo essere stato invitato a lasciare il ...

... è legata l'idea di una sorta di regime rock fatto di divise, marce, atti di. È il segno ... Secondo l'account della JuFo, mentre veniva portato via, al ragazzo "sono state rivoltedi ...Ennesimo episodio diin una scuola, questa volta è accaduto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno ... Non si sa ancora, al momento, se leai compagni siano avvenute prima o dopo ...L'impegno diffuso del movimento in termini die distruzione simbolica ha reso difficile ... Le strategie dell'Italia per contrastare questeconsistono, spiega il Rapporto, "nel ...

La violenza sul posto di lavoro e le aggressioni ai dipendenti della scuola: sarebbe necessario rivedere l’organizzazione della catena delle segnalazioni e i compiti, le funzioni e i tempi di intervento dei servizi territoriali Orizzonte Scuola

Un assistente e un sovrintendente di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti a Catania nel carcere di Piazza Lanza. Per uno di loro, colpito al volto con ...Abbiategrasso, uno studente 16enne dell'istituto Emilio Alessandrini ha ferito con un coltello la professoressa, prima di minacciare con una pistola giocattolo i compagni di classe.