L'avvocata Debora Piazza che assiste Bruna, la donnamanganellata da agenti della Polizia locale di, ha presentato questa mattina denuncia - querela in procura acon le ipotesi di reato di tortura aggravata dalla discriminazione ...Leggi Anche, parla lamanganellata dai vigili: 'Potevano ammazzarmi, li denuncio' L'episodio era divenuto virale grazie a video pubblicati sui social da diversi studenti dell'Università milanese. La ...Queste sono le ipotesi di reato avanzate dall'avvocata Debora Piazza che assiste Bruna, la donnamanganellata da agenti della Polizia locale di, si possono leggere nella denuncia - ...

Milano, trans presa a manganellate: agenti denunciati per tortura TGCOM

L’esposto presentato in mattinata dall’avvocata Debora Piazza: «È stata rinchiusa in auto per 20 minuti tra gli insulti». Un testimone: «Chiedevo agli agenti ...La legale ha sporto denuncia per lesioni personali aggravate dall’abuso della funzione pubblica, dall’aggravante della «discriminazione etnica, razziale e ...